Haberler

Barzani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack Halep'teki Çatışmaları Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KDP Başkanı Mesud Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve bölgedeki gerginlikler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA)- Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Görüşmede, bölgedeki ve Suriye'deki siyasi durum, yaşanan son gelişmeler ile Suriye genelinde ve Halep'te artan gerginlikler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, her iki taraf da, gerginlik ve kargaşanın sonlandırılması, durumun normale dönmesi, güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması adına ciddi adımların atılması ve bu doğrultuda her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

Erbakan'ı şoke edecek haber! İl başkanı, tartıştığı gazeteciyi vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

Erbakan'ı şoke edecek haber! İl başkanı, tartıştığı gazeteciyi vurdu
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi