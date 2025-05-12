Mesut Barzani: Sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

BARZANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"OLUMLU ADIM ATMALARI MUTLULUK VERİCİDİR"

Barzani, " Türkiye'de tarafların barış ve çözüm süreci için olumlu tavır içinde olmaları ve çözüm doğrultusunda olumlu adım atmaları mutluluk vericidir" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN TÜM TARAFLARIN ÇIKARINA OLMASINI DİLİYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın bir dizi karar aldığını belirten Barzani, "Bu sürecin iyi bir netice vermesini, bölgenin ve tüm tarafların çıkarına ve hayrına olmasını diliyoruz. Bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz" ifadelerine yer verdi.