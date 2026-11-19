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Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin hazırladığı 12 proje, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öğrencilerin yenilikçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerini desteklemek amacıyla yürütülen ÜNİDES 7. dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Program kapsamında BARÜ öğrenci kulüplerinin teknoloji, çevre, sağlık, kültür ve sosyal sorumluluk gibi farklı alanlarda hazırladığı 3'ü ulusal, 9'u yerel 12 proje desteklendi. ÜNİDES'in 6. döneminde 6 projesi desteklenen BARÜ, 7. dönemde bu sayıyı 12'ye yükseltti.

Peyzaj Kulübünün "Yaşanabilir Çevre ve Sürdürülebilir Yerleşkeler İçin Peyzaj Kulüpleri Buluşması", Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübünün "Mecliste Gençlik Gündemde Terörsüz Türkiye" ve Genç Kalite Topluluğunun "PUKÖ Döngüsü Temelli Şehir ve Kampüs Oryantasyon Rehberi Tasarımı" başlıklı çalışmaları ulusal kapsamda desteklenen projeler arasına ismini yazdırdı.

Teknoloji ve mesleki gelişim alanlarında yenilikçi fikirleriyle öne çıkan Ekonomi Kulübünün "Yapay Zeka Çağında Değişen Beceriler ve Kariyer Fırsatları", Metaverse Kulübünün "ABARTIN: Dijital Çözüm Hackathonu", Elektrik ve Elektronik Kulübünün "OSB'den Liselere: Yapay Zeka Destekli Robotlarla Akıllı Üretim Atölyesi" ve Mobil Uygulama Geliştirme Kulübünün "Mobil Mucitler: Fikrimden Uygulamama" projeleri yerel kapsamda destek almaya hak kazandı.

Kültür, sanat ve dijital farkındalık alanlarında çalışmalar hazırlayan Bartın Dans Kulübü "Hareket Artı Birlikte Dans", Edebiyat Kulübü "Bartın Doğa ve Kültür Çalışmaları: Fikir Maratonu ve Yazarlık Atölyesi", Gönüllülük Kulübü ise "Dijital Pusula" başlıklı projeleriyle desteklenen kulüpler arasında yer aldı.

Ayrıca sosyal sorumluluk ve sağlık alanlarında toplumsal fayda sağlamayı hedefleyen LÖSEV Fayda Kulübünün "İyilik Şemsiyesi: Geleceğin Hemşireleriyle Kanser Tedavisi Gören Çocukların Hayallerine Yolculuk" ve Sağlık Kulübünün "Aynı Evin İçinde: Görünmeyen Düğümün Çözümü" başlıklı projeleri de desteklenmeye değer bulundu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, projeleri desteklenmeye hak kazanan öğrenci kulüpleri ile akademik danışmanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA