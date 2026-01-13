Bartın Valisi Arslan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Arslan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Arslan, "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karesini seçti.

Arslan, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu" fotoğraflarını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" fotoğrafını seçen Arslan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" isimli karesine oy verdi.

Nurtaç Arslan, "Yılın Kareleri" oylamasının Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli olaylara dair çok geniş seçki sunduğunu belirterek, tercihte bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Tüm fotoğrafların birbirinden değerli, kaliteli ve önemli hikayeleri anlattığını dile getiren Arslan, "Özellikle 'Gazze: Açlık' kategorisindeki fotoğraflar Gazze'deki insanlık dramını ve vahşeti açık şekilde gözler önüne sererken içimizi de burkuyor. Fotoğrafların kimisini üzüntüyle, kimisini gururla ve kimisini de tebessümle inceleyerek oylamaya katıldım. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar. Anadolu Ajansının, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.