Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın Annesi Vefat Etti

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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın annesi Selvi Akkaya'nın vefat ettiği öğrenildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, merhumeye Allah'tan rahmet dilenerek ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulunuldu. Cenaze namazı bugün Elazığ Merkez Hz. Ali Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın annesi vefat etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın muhterem annesi Selvi Akkaya'nın vefat haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta rektörümüz olmak üzere kederli ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Akkaya'nın cenazesinin, bugün Elazığ Merkez Hz. Ali Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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