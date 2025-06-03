Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya'dan Basınla İşbirliği Vurgusu

Bartın Üniversitesi Rektörü Akkaya'dan Basınla İşbirliği Vurgusu
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, gazetecilerle tanışma toplantısında üniversitenin akademik ve toplumsal katkılarını daha görünür hale getirmek için basınla işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Üniversitemizin hem akademik hem de toplumsal katkılarını daha görünür hale getirmek için basınla işbirliğine büyük önem veriyoruz." dedi.

Üniversite rektörlüğüne atanmasının ardından 23 Mayıs'ta göreve başlayan Akkaya, gazetecilerle rektörlük salonundaki tanışma toplantısında bir araya geldi.

Akkaya, burada yaptığı konuşmada, görevi süresince iletişim, istişare ve tedbir öğelerini dikkate alarak gazetecilerle güçlü iletişim bağıyla bölge dinamiklerine katkı sunacaklarını söyledi.

Üniversitenin hem akademik hem de toplumsal katkılarını daha görünür hale getirmek için basınla işbirliğine büyük önem verdiklerini vurgulayan Akkaya, "Elde ettiğimiz başarıları ve yürüttüğümüz faaliyetleri halkla buluşturmamızı sağlayacak olan ve üniversitemizi daha da ileriye taşımamızda işbirliği içerisinde olacağımız basınımızın tüm kıymetli temsilcilerine katılımları için teşekkür ediyorum." dedi.

Akkaya'nın gazetecilerin sorularını da cevaplandırdığı programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Gümüş ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök, Rektör Danışmanı İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Avcı, Genel Sekreter Vekili Refik Ünver de katıldı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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