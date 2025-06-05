Bartın Üniversitesi'nden Yoğun Bakım Hastalarına Yönelik Sanal Gerçeklik Projesi

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) yoğun bakım hastalarına yönelik hazırlanan sanal gerçeklik (VR) teknolojisi projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Elçin Sebahat Kasapoğlu yürütücülüğünde Ece Kara'nın bursiyer olarak yer aldığı proje hazırlandı.

"Yoğun Bakım Hastalarında Sanal Gerçeklik Kullanımının Anksiyete, Deliryum ve Uyku Bozukluklarına Etkisi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Yoğun bakım ortamının hastalarda oluşan olumsuz etkileri azaltmak amacıyla kullanılacak sanal gerçeklik (VR) teknolojisi projesiyle hastalarda zaman ve mekan algılarında yaşanan bozulmaları önleyerek deliryum riskini azaltmayı, ortamın getirdiği stresi ve anksiyeteyi düşürmeyi, gece-gündüz döngüsünün hatırlatılmasıyla uyku kalitesini artırmayı amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Kasapoğlu, yoğun bakım ünitelerinde bulunan hastaların, uzun süreli immobilizasyon, invaziv girişimler, iletişim zorlukları, uykusuzluk ve çevresel faktörler gibi birçok fizyolojik ve psikolojik stresöre maruz kalabildiğini belirterek, "Bu durumlar, anksiyete, deliryum ve uyku bozuklukları gibi ciddi komplikasyonlara yol açarak hastaların iyileşme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Hazırladığımız projeyle sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanarak bu olumsuzlukları gidermeye yönelik yenilikçi hemşirelik girişimi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan çalışmaları dolayısıyla Kasapoğlu ile Kara'yı tebrik ederek, başarılarının devamı diledi.