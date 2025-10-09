Haberler

Bartın Üniversitesi'nde 'Filistin Soykırımı' Paneli Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 'Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Filistin Soykırımı' konulu bir panel düzenledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Filistin halkının karşılaştığı soykırımı ve insanlık dramını vurgulayarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Filistin Soykırımı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Filistin topraklarında yaşananların sadece bir çatışmanın değil sistematik bir yok edilişin, bir halkın topyekun yok edilmeye çalışılmasının dramatik bir örneği olduğunu söyledi.

Yaşananların bir soykırım olarak nitelendirildiğini ve dünya kamuoyunun vicdanını gün geçtikçe daha fazla yaraladığını belirten Yıldız, "Filistin halkı yıllardır süren işgal, ambargo, ayrımcılık ve yerinden edilme politikalarının ağır sonuçlarıyla yaşam mücadelesi vermektedir. Bugün düzenlediğimiz bu panelle Filistin halkının sesi olmayı görev biliyor, yaşanılan bu insanlık dramının bir an önce son bulmasını temenni ediyorum."dedi.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş, Filistin meselesinin dününe, bugününe ve yarınına mercek tutularak bakılması gereken bir mesele olduğunu aktararak, doğru fikir edinilmesi için tarihsel boyutunun takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Yamaç ise küresel hegemonya, evanjelizm ve siyonizm kavramlarına değinerek değerlendirmelerde bulundu. Transhümanizmin Müslümanlar üzerindeki iz düşümünü Filistin'de yaşananlar üzerinden kapsamlı şekilde anlatan Yamaç, Müslümanların yeni bir paradigma geliştirerek ümmet şuuru içinde güçlü birlik sağlayabileceğini vurguladı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşref Rüya setinde izdiham! Çağatay Ulusoy hayranları çekim alanına akın etti

Reyting rekortmeni dizinin setinde izdiham! Başrol zor anlar yaşadı
Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama

Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.