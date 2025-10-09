Bartın Üniversitesi'nde 'Filistin Soykırımı' Paneli Gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Filistin Soykırımı" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yafes Yıldız, Filistin topraklarında yaşananların sadece bir çatışmanın değil sistematik bir yok edilişin, bir halkın topyekun yok edilmeye çalışılmasının dramatik bir örneği olduğunu söyledi.

Yaşananların bir soykırım olarak nitelendirildiğini ve dünya kamuoyunun vicdanını gün geçtikçe daha fazla yaraladığını belirten Yıldız, "Filistin halkı yıllardır süren işgal, ambargo, ayrımcılık ve yerinden edilme politikalarının ağır sonuçlarıyla yaşam mücadelesi vermektedir. Bugün düzenlediğimiz bu panelle Filistin halkının sesi olmayı görev biliyor, yaşanılan bu insanlık dramının bir an önce son bulmasını temenni ediyorum."dedi.

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş, Filistin meselesinin dününe, bugününe ve yarınına mercek tutularak bakılması gereken bir mesele olduğunu aktararak, doğru fikir edinilmesi için tarihsel boyutunun takip edilmesi gerektiğine işaret etti.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Yamaç ise küresel hegemonya, evanjelizm ve siyonizm kavramlarına değinerek değerlendirmelerde bulundu. Transhümanizmin Müslümanlar üzerindeki iz düşümünü Filistin'de yaşananlar üzerinden kapsamlı şekilde anlatan Yamaç, Müslümanların yeni bir paradigma geliştirerek ümmet şuuru içinde güçlü birlik sağlayabileceğini vurguladı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.