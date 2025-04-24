Bartın Üniversitesi, Asya Üniversiteleri Sıralamasında 26 Basamak Yükseldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ), dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) "2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması" listesinde "Araştırma Kalitesi" göstergesinde 26 basamak ilerleme kaydederek 155'inci sıraya yükseldi, genel sıralamada ise 351-400 bandında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Times Higher Education (THE) "2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması" (Asia University Ranking 2025) açıklandı.

Üniversitelerin akademik olarak 5 farklı temel ölçüte göre değerlendirildiği sıralamaya ilk kez geçen yıl giren Bartın Üniversitesi, Asya'nın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer almasıyla sürdürülebilir gelişimini bir kez daha ortaya koydu.

Asya kıtasındaki üniversitelere yönelik bölgesel akademik performans haritalaması niteliğinde olan sıralamada, 5 ana başlıkta 18 performans göstergesi üzerinden derecelendirme yapılıp toplam puanlar belirlendi.

Bu doğrultuda hazırlanan listeye göre BARÜ, genel sıralamaya 35 bölgeden 853 üniversite arasından 351-400 bandında girdi. Ayrıca BARÜ "Araştırma Kalitesi" göstergesinde bir önceki yıla göre 26 basamak yükselerek 155'inci sıraya yerleşti.

"En iyi ilk 400 üniversite içerisinde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir büyüme hedeflediklerini, bu noktada kararlı adımlar attıklarını bildirdi.

Ulusal ve uluslararası alandaki sıralamalarda sürdürülebilir başarı göstererek her geçen yıl büyük ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Asya kıtasındaki saygın yükseköğretim kurumlarının yer aldığı raporda bu senede en iyi ilk 400 üniversite içerisinde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki üniversitemiz nitelikli araştırma altyapısı, sahip olduğu kaliteli eğitim ortamından aldığı güçle uluslararası boyutta yükselişini sürdürecek. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi kimliğini her geçen gün daha ileriye taşımamızı sağlayan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle gösterdiğimiz gayretlerle devam eden yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ???????