Bartın'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Bartın'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı
Bartın'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Ulus ilçesindeki yaylalarda kar yağışı yoğun şekilde hissediliyor.

BARTIN'ın yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki bin 700 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki orman işçileri, beyaz örtü ile kaplanan alanları cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
