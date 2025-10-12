Bartın'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

BARTIN'ın yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki bin 700 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki orman işçileri, beyaz örtü ile kaplanan alanları cep telefonuyla görüntüledi.