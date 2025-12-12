Bartın'ın yüksek kesimlerine ilk kar düştü
Bartın kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Orman işçilerinin karla kaplanan alanları fotoğraflayıp paylaştığı bu olay, bölgedeki yaylalarda etkili oldu.
BARTIN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken; yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Bölgedeki orman işçileri, beyaz ile kaplanan alanları fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaştı. Kar yağışı, kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel