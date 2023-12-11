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Bartın'da Yükselen Dereye Düşen Karaca Kurtarıldı

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Bartın'da etkili olan sağanak sonrası yükselen dereye düşen bir karaca, AFAD ve Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.

BARTIN'da debisi yükselen dereye düşen karaca, 1 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak sonrası Kurtköy köyündeki derenin debisi yükseldi. Karaca, yükselen dereye düştü. Durumu fark eden köylüler, AFAD ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Dere yatağına ağ kuran ekipler, 1 saat süren çalışma ile karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Durumu iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bartın AFAD Kurtarma Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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