Bartın'da Yükselen Dereye Düşen Karaca Kurtarıldı

Bartın'da etkili olan sağanak sonrası yükselen dereye düşen bir karaca, AFAD ve Doğa Koruma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak sonrası Kurtköy köyündeki derenin debisi yükseldi. Karaca, yükselen dereye düştü. Durumu fark eden köylüler, AFAD ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Dere yatağına ağ kuran ekipler, 1 saat süren çalışma ile karacayı bulunduğu yerden kurtardı. Durumu iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.