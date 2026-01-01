Haberler

Bartın'da eğitime kar engeli

Güncelleme:
Bartın Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, bazı kamu çalışanlarına idari izin verilecek.

BARTIN'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde kar yağışlarının bu akşam saatlerine kadar devam etmesi, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklıklarının -11 dereceye kadar düşmesi ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

