Bartın'da Yıldırım Isabet Eden Minibüs ve Traktör Kullanmaya Uygun Hale Gelmedi

Bartın'da yıldırım isabet eden minibüs ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Kentte etkili olan sağanak sırasında Küçükkızılkum köyü Bozacıoğlu Mahallesi'nde İlyas Bilgin'e ait minibüs ve traktöre yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.