Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın'da yaralı karacayı tedavi eden Doğa Koruma ekipleri hayvanı doğaya bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da yaralı karacayı tedavi eden Doğa Koruma ekipleri hayvanı doğaya bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da yaralı bulunan karacayı tedavi eden ekipler, sağlığına kavuşan hayvanı doğal ortamına bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri karacayı bulunduğu yerden aldı.

Bartın'da yaralı halde bulunan karacayı tedavi eden ekipler, sağlığına kavuşmasının ardından hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Ormanlık alanda bir karacayı yaralı halde gören vatandaşlar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karacayı bulunduğu yerden aldı.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan karaca, yeniden doğayla buluşturuldu.

Kaynak: AA
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız

'Komşu'dan bomba Türkiye itirafı: İzinsiz hiçbir şey yapamayacağız
Motosiklet sürücüsünün kahreden sonu! Geriye bu görüntüler kaldı

Kahreden son kör noktada geldi! Geriye bu görüntüler kaldı
İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor

İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu için kötü haber geldi
İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! Netanyahu dönemi bitmek üzere, işte ilk sonuçlar

İsrail'de oylar sayılmaya başlandı! İşte ilk sonuçlar
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

Netanyahu'nun rakibinden "hükümet" açıklaması
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Netanyahu'ya istifa çağrısı! Likud üyelerine seslendi: İsyan edin

Netanyahu'ya istifa çağrısı! Yakınındaki isimlere seslendi: İsyan edin