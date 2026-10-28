Bartın'da yaralı karacayı tedavi eden Doğa Koruma ekipleri hayvanı doğaya bıraktı

Bartın'da yaralı karacayı tedavi eden Doğa Koruma ekipleri hayvanı doğaya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da yaralı bulunan karacayı tedavi eden ekipler, sağlığına kavuşan hayvanı doğal ortamına bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri karacayı bulunduğu yerden aldı.
Bartın'da yaralı halde bulunan karacayı tedavi eden ekipler, sağlığına kavuşmasının ardından hayvanı doğal ortamına bıraktı.
Ormanlık alanda bir karacayı yaralı halde gören vatandaşlar, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karacayı bulunduğu yerden aldı.
Tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan karaca, yeniden doğayla buluşturuldu.
Kaynak: AA