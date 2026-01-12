Haberler

Bartın'da Ahşap Ev ve Samanlık Yangında Kül Oldu

Bartın'ın Sipahiler köyünde bir ahşap ev ve samanlık çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Z.D. hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'ın Sipahiler köyünde 2 katlı ahşap ev ve samanlık çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Z.D. (40), tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Sipahiler köyünde Ahmet Dağlı'ya (46) ait 2 katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. 5 kişilik Dağlı ailesi evi boşaltırken, ihbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi, Alevler kısa sürede evi sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. Evin yanında bulunan samanlığa da sıçrayan yangında Ahmet Dağlı'nın gelini Z.D dumandan etkilendi. Z.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
