Bartın'da Yangın: Münevver Özkara Pencereden Atlayarak Kurtuldu
Kurucaşile ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, sobadan sıçrayan kıvılcım sebebiyle başlayan yangında Münevver Özkara hafif yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Özkara canını kurtarmak için pencereden atlamak zorunda kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve Özkara hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında, pencereden atlayan Münevver Özkara (61) hafif yaralandı.
Paşalılar köyü Yaylacık Mahallesi'ndeki Münevver Özkara'nın yalnız yaşadığı tek katlı evinde saat 02.00 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, Özkara canını kurtarmak için pencereden atladı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Münevver Özkara, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,