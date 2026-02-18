Sobadan çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu; 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Bartın'ın Çeştepe köyünde bir evde meydana gelen yangında 2 kişi kol bölgesinden yanık oluştu, 1 çocuk ise dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çeştepe köyünde K.K.'ye (52) ait 2 katlı betonarme evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Oturma odasındaki sobadan kıvılcımlar, halıya sıçradı. Bir anda alev ve duman içinde kalan evde yaşayan K.K. ve N.K.'nin (23) kollarında yanık oluştu, N.K. (13) ise dumandan etkilendi. Evdeki 3 kişi dışarıya çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. K.K., N.K. ve N.K., ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.