Bartın'da 2 katlı ahşap ve samanlık yandı

Bartın'ın Sipahiler köyünde meydana gelen yangında Ahmet Dağlı'ya ait 2 katlı ahşap ev ve yanında bulunan samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Z.D. hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'ın Sipahiler köyünde 2 katlı ahşap ev ve samanlık çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Z.D. (40), tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Sipahiler köyünde Ahmet Dağlı'ya (46) ait 2 katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. 5 kişilik Dağlı ailesi evi boşaltırken, ihbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi, Alevler kısa sürede evi sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. Evin yanında bulunan samanlığa da sıçrayan yangında Ahmet Dağlı'nın gelini Z.D dumandan etkilendi. Z.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

