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Bartın'da yaklaşık 45 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak

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Bartın'da yaklaşık 45 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak
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Bartın'da, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında yaklaşık 45 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak.

Bartın'da, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında yaklaşık 45 bin büyükbaş hayvan şap hastalığına karşı aşılanacak.

Kent genelinde 14 Eylül-13 Kasım tarihlerinde yürütülecek "2026 Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası"yla 2 aylık ve üzeri yaştaki sığır cinsi yaklaşık 45 bin hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, kurum yöneticileriyle kentteki bir besi işletmesini ziyaret etti.

Ziyarette, 50 büyükbaş hayvan kapasiteli işletmedeki hayvanlara şap aşısı uygulandı.

Türkmen, şap hastalığının hayvancılık işletmelerinde ciddi verim ve ekonomik kayıplara yol açabilen, bulaşıcı hastalık olduğunu belirtti.

Hastalıktan korunmada düzenli aşılama ve biyogüvenlik tedbirlerinin önemine dikkati çeken Türkmen, kampanya döneminde yetiştiricilerin hayvanlarını düzenli olarak aşılatmasının hayvan sağlığının korunması, hastalığın yayılmasının önlenmesi ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Türkmen, kampanya kapsamında 45 bin büyükbaş hayvanın aşılanmasının hedeflendiğini belirterek, aşılama çalışmaları sırasında muhtarlar ve yetiştiricilerden kurum personeline gerekli kolaylığı sağlamalarını istedi.

Kaynak: AA
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