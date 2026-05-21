Bartın'da sağanak denizin rengini değiştirdi

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanağın ardından yamaçlardan akan yağmur suyunun taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengi değişti.

Kurucaşile'de bugün sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 19,6 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinin debisi yükseldi. Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Derelerde ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Karaman Plajı'nda mevkisinde denizin rengi değişti. Denizin kahverengiye döndüğü hali, dronla görüntülendi.

