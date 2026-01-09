Haberler

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Güncelleme:
Bartın'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında esrar ve sentetik ecza bulunuyor.

BARTIN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

