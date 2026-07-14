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Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

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Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bonzai, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve silah ele geçirildi.

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda belirlenen 23 ikamet, 3 iş yeri ve 2 araçta arama yapıldı.

Operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 722,47 gram bonzai, 726,94 gram sentetik uyuşturucu, 58,43 gram bonzai ham maddesi, 1 adet hassas terazi, 49,25 gram peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 14 adet sentetik ecza hapı ile narkotik madde kullanma aparatları, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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