Haberler

Bartın'da Tekstil İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın-Karabük kara yolunda meydana gelen midibüs kazasında 49 yaşındaki Fatma Demircan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

BARTIN'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada Fatma Demircan (49) hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bartın- Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Birol Erkiş (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan işçilerden Fatma Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 19 kişi ise ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Demircan'ın cansız bedeni de inceleme sonrası morga götürüldü.

Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın- Karabük kara yolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.