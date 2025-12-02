Bartın'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 10 Meteye Düştü

BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye düştü, trafikte sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bartın'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Kastamonu güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alıp, trafiği yönlendirdi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,