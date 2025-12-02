Haberler

Bartın'da Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 10 Meteye Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı ve polis ekipleri trafikte önlemler aldı.

BARTIN'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye düştü, trafikte sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bartın'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Kastamonu güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alıp, trafiği yönlendirdi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Elif Ceren Şanlı, Dünya Kick Boks şampiyonu oldu

Elif Ceren Şanlı, Dünya Kick Boks şampiyonu oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Bahçeli'yi kızdıran darbe iddiası: Fasa fiso, hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'ın ortaya attığı iddiaya ateş püskürdü
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Bülent Ersoy sahnede ateş püskürdü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı

Diva sahnede çılgına döndü! Eline geçeni fırlatıp görevliyi azarladı
Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi

Değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan hayatını değiştirdi
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.