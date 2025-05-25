Bartın'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi, Vatandaşlar Panik Yaşadı

Bartın'da Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi, Vatandaşlar Panik Yaşadı
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Bartın'da meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, elektrik telleri de patlama yaptı. İnkumu tatil beldesinde ziyaretçiler rüzgara hazırlıksız yakalanarak panik yaşadı.

BARTIN'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, İnkumu tatil beldesinde rüzgara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar panik yaşadı.

Kent merkezinde hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Ağdacı İlkokulu ile Mugada Plajı'na giden yolda ağaçlar yola devrildi. Kırtepe Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle sallanan ağaç yaprakları elektrik tellerine değerek, patlamalara neden oldu. Belediye ekipleri ve vatandaşlar yola yıkılan ağaçları motorlu testere ile keserek trafiğe açtı. Ulus ilçe merkezinde de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağacı devrildi.

Öte yandan öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı mavi bayraklı İnkumu tatil beldesine giden vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle panik yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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