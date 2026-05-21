HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Bartın genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Ulus ilçesi Dörekler–Arpacık ile Kirazcık-Arpacık grup yolları heyelanlar, Bartın-Kabagöz yolu ise su taşkını nedeniyle trafiğe kapanmıştı. Bartın İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri, bölgede çalışma yaparak yolların yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

SEL SULARINA KAPILAN KARI-KOCAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Yağış nedeniyle Kocazağız beldesi ile Çaycuma ilçesi arasındaki Drazlar köyünde, yol kenarındaki dere taştı. Araçlar kara yolunda mahsur kalırken, bir otomobil sel sularına kapılarak yol kenarındaki menfeze düştü. Haber verilmesi üzerine Kozcağız Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gelerek, araçta mahsur kalan karı-kocayı otomobilden çıkarttı. Otomobil de TIR'a bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

