Haberler

HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle heyelan ve su taşkını sonucu kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca sel sularına kapılan bir karı-koca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI

Bartın genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Ulus ilçesi Dörekler–Arpacık ile Kirazcık-Arpacık grup yolları heyelanlar, Bartın-Kabagöz yolu ise su taşkını nedeniyle trafiğe kapanmıştı. Bartın İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleri, bölgede çalışma yaparak yolların yeniden trafiğe açılmasını sağladı.

SEL SULARINA KAPILAN KARI-KOCAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Yağış nedeniyle Kocazağız beldesi ile Çaycuma ilçesi arasındaki Drazlar köyünde, yol kenarındaki dere taştı. Araçlar kara yolunda mahsur kalırken, bir otomobil sel sularına kapılarak yol kenarındaki menfeze düştü. Haber verilmesi üzerine Kozcağız Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gelerek, araçta mahsur kalan karı-kocayı otomobilden çıkarttı. Otomobil de TIR'a bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu takipten çıktı

CHP'den ilk Kılıçdaroğlu hamlesi geldi
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP hakkında çok konuşulacak iddialar
DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki!

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum