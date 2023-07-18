Bartın'da sel felaketinden etkilenen iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor

Bartın'da yaşanan sel afeti sonucu Atılım Sanayi Sitesi'nde 200'den fazla iş yerinin sular altında kaldığı, temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca, sanayi sitesinin çevresindeki dere yatakları da genişletiliyor.

Bartın'da 200'den fazla iş yerinin sular altında kaldığı Atılım Sanayi Sitesi'ndeki atölye ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ederken, sanayi sitesinin çevresindeki dere yatakları da iş makineleri ile genişletiliyor.

Bartın'da 9 Temmuz Pazar günü yaşanan sel afetinde çevresindeki dere yataklarının taşması sonucu 200'den fazla iş yerinin sular altında kaldığı, 50'den fazla çalışanın mahsur kaldıkları binalardan helikopter ve iş makineleri ile kurtarıldığı Atılım Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışmaları sürüyor. Temizlik çalışmalarına hızla devam eden iş yeri sahipleri ve çalışanları yeniden üretime başlayabilmek için gün sayıyor.

Sanayi sitesinin çevresindeki dere yataklarında ise Devlet Su İşlerine (DSİ) bağlı iş makineleri ile genişletme ve derinleştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Sanayi sitesinde 60 kişinin çalıştığı kauçuk işletmesinin temsilcisi Özkan Özdemir, "9 Temmuz'da bir afete uğradık. Yaklaşık yarım saat içerisinde olan bir sel baskınıydı. Tesisimiz bu anlamda 80 santimetre ila 1 metre aralığında suya gömüldü. Tüm makine, ekipman ve parçalarımızla birlikte. Geçmişe dayalı 7-8 günlük bir sürecimiz var. Sadece şu aşamada tesisimizi çamurdan kurtarabildik. Şu anda da içeride makineleri tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık önümüzde daha 10 günlük süreç olduğunu görüyoruz. Aşama aşama makinalarımızın tekrardan kontrolleri, temizlikleri ve devreye alınma süreçleri devam ediyor. En kısa sürede tekrardan üretime geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Atılım Sanayi Sitesi'ndeki sel anı iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kayıt altına alınırken; selin iş yerlerine dolması, makine, tezgah, masa, malzeme ve ürünleri sürüklediği anlar saniye saniye kameralara yansımıştı. - BARTIN