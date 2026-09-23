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Bartın'da sağanak ve rüzgarda asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

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Bartın'da sağanak ve rüzgarda asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Orduyeri ve Tuna mahallelerinde ağaçlar yola devrildi, Çaydüzü'de elektrik kesintisi yaşandı; asansörde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

Bartın'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren sağanak ve saatte 40 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Orduyeri ve Tuna mahallelerinde ağaçlar yola devrildi.

İtfaiye erlerince motorlu testerelerle parçalara ayrılan ağaçlar yoldan kaldırıldı.

Çaydüzü Mahallesi'nde ise elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle bölgede yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Bu sırada binaların asansörlerinde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amasra ilçesinde de kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limana sığındı.

İlçe merkezinde sağanak sonrası yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA
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