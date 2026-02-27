Haberler

Bartın Irmağı'nda su seviyesi 3 metre yükseldi

Bartın'da üç gündür devam eden sağanak yağışların ardından Bartın Irmağı’nda su seviyesi 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile bazı piknik alanları su altında kaldı ve 8 köye ulaşım sağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

BARTIN'da sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın su seviyesi, 3 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı, su altında kaldı. Bölge dronla görüntülendi.

Kentte 3 gündür etkili olan sağanağın ardından metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 3 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı, su altında kaldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.

8 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAN KÖPRÜ KAPANDI

Öte yandan ırmağın yükselmesi ile Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan yapılıyor. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi artışı, suyun taştığı piknik alanları ve yürüyüş yolları dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
