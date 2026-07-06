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Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü

Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü öldü
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Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü Hüseyin Ö. hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bartın'da kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kozcağız beldesi Eskihamidiye köyü mevkisinde seyreden E.G. (35) idaresindeki 34 GNU 644 plakalı kamyon, Hüseyin Ö'nün (68) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde tarım aracı sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonun altında kalan tarım aracında sıkıştığı yerden ekiplerin iş makineleri yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çıkarılan Hüseyin Ö'nün cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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