Bartın'da Patpat Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı

BARTIN'da 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Özbaşı köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği patpat, yol kenarındaki 10 metrelik dereye yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden yolcu konumundaki 7 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan S.H.nin (80) hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı