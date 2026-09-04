Haberler

Bartın'da Patpat Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı

Bartın'da Patpat Kazası: 1'i Ağır 8 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Özbaşı köyü yolunda kontrolden çıkan 'patpat' tarım aracı 10 metrelik dereye devrildi. Kazada sürücü ve aynı aileden 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki S.H.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Özbaşı köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği patpat, yol kenarındaki 10 metrelik dereye yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden yolcu konumundaki 7 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan S.H.nin (80) hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu
Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı