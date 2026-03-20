Otomobil, kayganlaşan yolda istinat duvarını aşarak düştü; 1 yaralı

BARTIN'da otomobil, kayganlaşan yolda istinat duvarını aşarak toprak zemine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tuna Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Tevfik Gül'ün kontörlünü yitirdiği 74 AAF 706 plakalı otomobil, virajda savrulup yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarını aşarak toprak zemine uçtu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü Tevfik Gül, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı