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Bartın'da Otelde Yangın Çıktı

Bartın'da Otelde Yangın Çıktı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde, bir otelde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Müşterisi bulunmayan otelin ikinci katındaki 11 oda ve çatı kullanılamaz hale geldi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Aşağıçerçi köyünde bulunan Erhan ve Gülbahar Akbalık çiftine ait 13 odalı ahşap otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müşterinin bulunmadığı bildirilen oteldeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında otelin ikinci katında yer alan 11 oda ile çatı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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