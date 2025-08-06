Bartın'da Orman Yangınına Mücadele Devam Ediyor

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Kayadibiçavuş köyü Asarlık mevkisinde ormanlık alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bartın ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Arazi şartları ve rüzgarın etkisiyle alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor. Köy halkı da tankerlerle su taşıyarak ekiplere destek veriyor.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.