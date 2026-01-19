Haberler

Bartın'da olumsuz hava şartları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Güncelleme:
Bartın'da kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm motosiklet, skuter, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yasak, valilik tarafından alınan tedbirler kapsamında 24 saat sürecek.

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
