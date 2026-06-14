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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Bartın-Arıt yolunda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki Emirhan Güler hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

BARTIN'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emirhan Güler (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bartın-Arıt yolunun Okçular köyü mevkisinde meydana geldi. Arıt istikametinden Bartın'a giden C.Ö yönetimindeki 34 HT 6017 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emirhan Güler'in kullandığı 74 ABH 304 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Emirhan Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü C.Ö gözaltına alınırken, Emirhan Güler'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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