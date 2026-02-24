Haberler

Bartın'da Çatıya Çıkarken Merdiven Kırıldı, Hayatını Kaybetti

Bartın'da Çatıya Çıkarken Merdiven Kırıldı, Hayatını Kaybetti
Bartın'ın Kayadibikavlak köyünde çatı tamiri sırasında merdivenin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten düşen İskender Yücetaş, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

BARTIN'da çatıya çıkarken merdivenin kırılması sonucu yaklaşık 5 metreden düşen İskender Yücetaş (53), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayadibikavlak köyünde meydana geldi. Çatıdaki güneş enerjisi sistemini tamir etmek için arkadaşına yardım etmek isteyen Yücetaş, merdivenle çıkmak istediği sırada merdivenin kırılması sonucu dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Yücetaş ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İskender Yücetaş kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
