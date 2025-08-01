Bartın'da Kuvvetli Rüzgar Nedeniyle Plajlar Kapandı

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Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle 19 plajda denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığı 19 dereceye düştü, cankurtaranlar uyarılarda bulundu.

BARTIN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Kent merkezinde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Sabah saatlerinde de kuvvetli rüzgar görüldü. 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 19 dereceye kadar düştüğü kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. Denize girmeyen vatandaşların da kumsalda yürüyüş yaptıkları görüldü.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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