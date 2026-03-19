Cip, köprü korkuluklarına çarptı; 2 yaralı
Bartın'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon kontrolünü kaybeden cipin sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı