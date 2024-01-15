Bartın'da kaybolan gemi mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesi açıklarında 4 gün önce Malta bandralı 'PS VALETTA' isimli gemiden düşüp kaybolduğu öne sürülen temizlik işlerinden sorumlu mürettebat Mücahit Şener'i (26) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor.

Rusya'nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 180 metre uzunluğundaki, 23 Türk mürettebatın bulunduğu kuru yük gemisi, cuma günü Bartın'ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığında uluslararası sulardayken temizlik işlerinden sorumlu olan Mücahit Şener kayboldu. Mürettebat Şener'e gemide ulaşamayınca denize düştüğü şüphesiyle ihbarda bulundu. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları, aynı gün denizde arama başlattı. Yapılan çalışmalarda Şener'e ait ize rastlanmadı.

Arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam etti. Bartın ve Zonguldak arasında, denizde 3 bin 720 kilometrekarelik alanda Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 30 personel ile arama çalışması sürüyor.