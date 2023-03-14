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Bartın'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu

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Bartın'da kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam, kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta dere kenarında ölü bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı adam, kaybolduğu yerden 10 kilometre uzakta dere kenarında ölü bulundu.

Kirazcık köyünde önceki gün sabah saatlerinde evinden ayrılan alzheimer hastası 78 yaşındaki Kamil Yavuz'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

AFAD, UMKE, jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla başlatılan arama çalışmasının 3. gününde Yavuz, kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıkta dere kenarında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Bartın Ulus Güncel Haberler

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