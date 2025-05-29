Bartın'da Kargaşa: Motosikletli Polisler Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Bartın'da Kargaşa: Motosikletli Polisler Köpeğe Çarpmamak İçin Kaza Yaptı
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Bartın'da kavga ihbarına giden motosikletli polisler, kendilerine saldıran köpeğe çarpmamak için manevra yaparken kaza yaptı. Yaralanan polis memurları hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da kavga ihbarına gittikleri sırada kendilerine saldırmaya çalışan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak kaza yapan motosikletli 2 polis memuru yaralandı.

Kent merkezinde motosikletli polis ekipleri, Kanlı Irmak Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu sırada sahibiyle birlikte bulunan ve tasmasından kurtulan köpek, yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklete doğru hamle yaptı.

Sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapmasının ardından devrilen motosikletteki polis memurları Ü.Ö. ve F.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpek sahibine ise idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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