Haberler

Bartın'da kar yağışı;44 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı bazı yüksek bölgelerde 60 santime ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 44 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yükseklerde 60 santime ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde yoğun kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 44 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında köylerde güzel görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Cagliari'den bomba Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş'ın kasası ağzına kadar dolacak

Beşiktaş'ın kasasını ağzına kadar dolduracak
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta