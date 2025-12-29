Bartın'da kar yağışı;44 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 44 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı bazı yüksek bölgelerde 60 santime ulaştı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
BARTIN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 44 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yükseklerde 60 santime ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde yoğun kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 44 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında köylerde güzel görüntüler oluşturdu.
