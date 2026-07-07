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Bartın'da denizde kanoyla sürüklenen iki çocuk cankurtaranlar tarafından kurtarıldı

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Bartın'da kanoyla denize açılan 15 yaşlarındaki iki çocuk, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Cankurtaran ekipleri çocukları güvenli şekilde sahile çıkararak ailelerine teslim etti.

Bartın'da kanoyla denize açıldıktan sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenen iki çocuğun yardımına cankurtaran ekipleri yetişti.

Güzelcehisar sahilinde kanoyla denize açılan 15 yaşlarındaki iki çocuk, rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaşarak sürüklenmeye başladı.

Çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı cankurtaran ekipleri, kısa sürede ulaştıkları çocukları güvenli şekilde sahil şeridine çıkardı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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