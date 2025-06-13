Bartın'da Kafede Yangın Çıktı

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Bartın'da bir kafede çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, beton mikserinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da bir kafenin çatısında çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, polis ekipleri de beton mikserinden çekilen hortumla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, akşam 19.00 sıralarında Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede bulunan mutfaktaki baca alev aldı ve büyüyerek çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken; yoldan geçen bir beton mikseri de yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olmak üzere olay yerinde durdu. İtfaiye ekipleriyle birlikte yangını söndürmek için polis ekipleri de mikserin deposundaki suyu hortumla boşaltarak söndürme mücadelesine katıldı. Yangın, müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangında kafede hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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