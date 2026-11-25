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Bartın'da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikler kapsamında Pedaldaşlar Kulübü tarafından Valilik önünden Belediye Bahçesine "Şiddete Dur De, Saygıya Pedalla" isimli bisiklet sürüşü yapıldı.

Belediye Bahçesi'nde kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme broşürleri ve afişlerinin yer aldığı "Bartın'da Dayanışma Var, Şiddete Yer Yok" stantlarının açılışı yapıldı.

Vali Nurtaç Arslan da stantları ziyaret ederek, ilgililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikte, Vali Arslan, protokol üyeleri ve katılımcılar, "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yazılı panoya imza attı.

Kaynak: AA