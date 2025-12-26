Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.K. yönetimindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobilin sürücüsü, Hendekyanı Caddesi çevre yoluna polis ekiplerince yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Daha sonra otomobil, Amasra kara yolundaki kavşakta refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazada sürücü ile araçta bulunan R.B. ve M.H. yaralandı.

Araçtan sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan R.B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.