Haberler

Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da polis tarafından durdurulmak istenen bir sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı, durumları ciddiyetini koruyor.

Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.K. yönetimindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobilin sürücüsü, Hendekyanı Caddesi çevre yoluna polis ekiplerince yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Daha sonra otomobil, Amasra kara yolundaki kavşakta refüje çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazada sürücü ile araçta bulunan R.B. ve M.H. yaralandı.

Araçtan sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan R.B'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti