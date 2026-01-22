Haberler

İki grup arasındaki kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti; 2 gözaltı

Bartın'da eğlence yerinden çıkan alkollü gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis biber gazı ve havaya ateş ederek müdahale etti, 2 kişi gözaltına alındı.

BARTIN'da iki grup arasında çıkan kavgayı polis, biber gazı ve havaya ateş ederek müdahale etti. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence yerinden çıkan ve alkollü oldukları iddia edilen gençler çay bahçesinde bir araya geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla iki grup birbirine girerken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, uyarılara rağmen kavga etmek isteyen gruba ilk olarak biber gazıyla müdahale etti. Kavga devam edince bu kez polis, havaya ateş etti. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

