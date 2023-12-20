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Bartın'da Hint Keneviri Eken Kişiye Hapis Cezası

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Bartın'da Hint keneviri ektiği sırada jandarmanın yerleştirdiği fotokapana yakalanan Mehmet Çetin (51), tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezasına çarptırıldı.

BARTIN'da Hint keneviri ektiği sırada jandarmanın yerleştirdiği fotokapana yakalanan Mehmet Çetin (51), tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020'de merkeze bağlı Arıt köyünde meydana geldi. Köydeki ormanda Hint keneviri ekildiği yönünde bilgiye ulaşan jandarma, bölgeye fotokapanlar yerleştirdi. Köyde yaşayan Mehmet Çetin, kenevir ekimi yaptığı sırada jandarmanın fotokapanlarına suçüstü yakalandı. Bunun üzerine jandarma, Mehmet Çetin'in evinde arama yaptı. Evde kavanozlara konulmuş halde 26 gram kenevir tohumu, 13 gram kubar esrar ve 78 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Çetin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çetin hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla dava açıldı Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Çetin, katıldı. Çetin duruşmada, "Ektim ama ne kadar ektiğimi bilmiyorum. Sadece kendim kullanacağım için ekmiştim. Kimseye de vermedim" dedi. Mahkeme heyeti, Çetin'e 3 yıl 4 ay hapis ile 8 bin 320 TL para cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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